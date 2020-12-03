對澳洲葡萄酒大麥實施反傾銷措施　商務部：依法律調查裁決

台灣的外交部在Twitter上發布澳洲產葡萄酒的照片。

中澳關係持續惡化，中國早前對澳洲進口的葡萄酒採取臨時反傾銷措施，又對澳洲出口的大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。澳洲貿易部長伯明翰認為，中方舉措違背中澳自由貿易協定（FTA）、世界貿易組織（WTO）規則。中國商務部發言人高峰周四（3日）回應，強調上述措施是依足中國法律調查裁決。

高峰表示，商務部是在收到國內相關產業申請後，依法發起的調查，並於上月27日作出裁決，實施臨時反傾銷措施。在調查過程中，充分保障各方權利，廣泛聽取各方意見，給予各方充分機會參與調查，客觀、公平得出調查結論，並採取相應貿易救濟措施。該案立案、調查、裁決等均依據中國相關法律進行。

他續指，根據中國《反傾銷條例》規定，一般情況下，臨時反傾銷措施的實施期限為自實施之日起不超過4個月，特殊情況下可延長至9個月。商務部是嚴格依照相關法律進行立案、調查，採取相關措施，充分保障各利害關係方的合法權利。

此外，台灣的外交部周三（2日）在Twitter上發布澳洲產葡萄酒的照片，以對澳洲表達支持；澳洲駐台辦事處翌日透過Facebook發文致謝。台外交部發言人歐江安表示，台灣是為了正義公理挺身支持澳洲，對於澳方遭受假訊息及不實合成照片政擊，台府感同身受，台灣與澳洲是「患難見真情」。