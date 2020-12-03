莫里森盼與中方建設性接觸　華外交部：望澳方作出反思

中澳關係近日持續惡化，但澳洲總理莫里森周四（3日）在記者會上，一改早前要求中國「道歉」的強硬語氣，表示「澳洲與中國的關係是互惠互利的」，希望與中方進行建設性接觸。中國外交部發言人華春瑩表示，中澳關係根源於澳方一些人對中國採取極端不友好的措施，望澳方反思近期的一些政策和做法，看待兩國關係

華春瑩周四在例行記者會上就中澳關係作出表態，指中澳關係變差，其根源自「澳方的一些人」採取了「對中國極端不友好」的措施，而且「屢屢侵犯中國的利益」。她宣稱，中方願意本着平等和相互尊重的精神，與世界各國發展友好關係。另希望澳方反思近期政策和做法，理性和客觀看待中澳關係，採取切實措施為中澳關係正常發展創造條件。

另有英媒報道，縱使中澳關係緊要，中國亦陸續對許多澳洲商品實施制裁，但兩國至今仍未就彼此至關重要的鐵礦貿易展開角力。報道指，澳洲是全球最大的鐵礦、天然氣和黃金出口國，並且在煤礦的出口量亦位居世界第二，而中國則是全球海運鐵礦的最大買家，進口約70%的海運鐵礦，而其中2/3來自澳洲。

文章指出，中國的鋼鐵業高度依賴澳洲鐵礦，而在中國強調基礎建設、建築業的經濟發展中，鋼鐵又扮演重要的引擎角色。因此，緊張的兩國關係並未對鐵礦貿易造成影響。報道指，中國11月從澳洲進口的鐵礦仍有6,600萬噸。文章估計，中澳政府雙方都期望近期的衝突不會影響兩國的鐵礦貿易。