80進口商主動標明豬肉不含瘦肉精　台行政院歡迎

台灣明年1月起開放美國含有俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺豬肉進口，當地逾80間豬肉進口商周四（3日）發表聯合聲明，不會進口瘦肉精美豬，並會自主標示不含瘦肉精。另外，苗栗縣議會同日三讀通過修正該縣的食品安全衞生管理自治條例，增訂豬肉及其相關製品不得含有瘦肉精，違規者罰款3萬至10萬元（新台幣，下同，約8,200至2.73萬港元）不等。

進口市佔率逾八成的80多間豬肉進口商召開記者會，作出兩大自律宣告，其一是維持選購進口不含瘦肉精豬肉，其二是進口豬肉產品會取得出口商證明，主動標示為無瘦肉精肉品。台行政院秘書長李孟諺表示，對進口豬肉標示產地是國際慣例，但各國沒立法強制標示肉品有沒有瘦肉精，故台政府在法令上沒辦法要求明確標示；又指業界考慮到商業和消費者權益而願意主動標示，行政院樂觀其成。

苗栗縣議會國民黨團臨時會聯署提案，新增「苗栗縣食品安全衞生管理自治條例」部分條文，周四完成修正三讀。修正條例新增第8條，要求製造、加工、調配、包裝、運送、儲存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉及其相關產製品，不得驗出瘦肉精，經複驗仍不合格者公告檢驗結果。新增第10條則列明，若違反第8條規定兼瘦肉精超標，依食安管理法規定辦理；瘦肉精未超標者罰款3萬至10萬元不等，逐次處罰。

另外，台教育部已修正完成學校營養午餐採購契約範本，要求學校午餐一律採用本地產優良肉品，並增列加重記分罰則。台教育部長潘文忠周四在立法院教育委員會前表示，各縣市與學校正依採購契約範本和業界增補和更換合約，將在今年底前完成。