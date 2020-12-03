新冠肺炎：台增1宗境外輸入　9人未持檢測證明入境

台灣的中央流行疫情指揮中心周四（3日）公布，當地新增1宗新冠肺炎境外輸入確診病例，患者為台籍30多歲女子，上月底自美國入境，令台灣累積確診個案增至686宗。另外，秋冬防疫專案日前實施，周三（2日）共9人未持檢測報告入境。

指揮中心發言人莊人祥表示，秋冬防疫專案已實施，抵台未持檢測證明須罰款，周三共1,458人入境台灣，但9人未有附檢測報告。當中，1人所持報告顯示未染病，但因格式不完整需要補交文件，否則便須再自費檢測；其餘8名旅客雖未持檢測報告，但均符合免附檢測條件，起飛日期在措施公布前，8人皆在台自費檢測。

另當日公布的女患者於美國工作，上月29日返台欲探親，同日居家隔離期間出現喉嚨不適，患者主動通報後由衛生單位安排就醫檢測及住院，隨後於周四確診。同班機接觸者共25人，其中14人為前後二排座位旅客，列為居家隔離；其餘11人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

此外，台北一名大學教授周三在社交網站上載照片，指高鐵鄰座男子搭乘50分鐘期間都不戴口罩，若遇列車人員勸籲，即佯裝喝水進食。男子隨後被揭為國民黨立委翁重鈞，其周四透過社交平台致歉，表示願意受罰，會按規定繳交罰款。