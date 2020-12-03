地盤建材從天而降　途人1死4傷3車損毀

廣東省汕頭市周三（2日）發生致命工業安全事故。一個地盤在吊運幕牆建築材料過程中，建材滑落，造成1人死亡、4人受傷。涉事地盤所在的龍湖區應急管理局表示，相關善後和事故調查工作正在進行中。

事發於龍湖區長平路的「汕頭華潤中心三期萬象城項目」地盤，當日下午3時許，工人在吊運興建大廈幕牆用的建材期間，建材突從半空滑落。從現場行車紀錄儀拍下的畫面顯示，滑落的建材擊中多輛經過的車輛。

汕頭市龍湖區應急管理局一名工作人員表示，據初步了解，建材原本堆放在地盤圍板之內，卻在吊運過程中滑落，壓倒3輛路過的私家車，以及一名年約50至60歲的男子，男子當場死亡。現場另4名途人受傷，已第一時間送往醫院，各人均為輕傷無大礙。事發後現場已被清理。

據知，當日地盤正常施工，工程項目和地盤工作人員均具備相關證件。事發後操作吊臂機的工人已被控制，相關善後工作正在進行中。資料顯示，涉事地盤佔地8萬多平方米，落成後將為集購物、美食、娛樂和消閒於一身的購物中心。內媒曾聯絡華潤置地方面多個部門了解事故原因及善後處理安排，但未獲進一步回應。