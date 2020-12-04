受賄900萬人民幣及私藏槍械　長沙銀行副行長囚10年4個月

湖南長沙市天心區人民法院，周二（1日）就湖南長沙銀行前副行長孟鋼，涉嫌受賄900萬元（人民幣，下同，約1,078萬港元）及私藏槍械一案，作出一審判決。法院認為，被告犯受賄罪、非法持有槍枝罪，判處有期徒刑10年4個月，並處罰金35萬元（約42萬港元）。

法院審理查明，孟鋼於2004年至2019年，利用職務便利，為湖南聯信科技等公司在項目承攬、驗收、付款和貸款審批、人事任命等事項上牟取利益，更非法協助聯信公司入圍長沙銀行零散採購供應商名單，以及承攬電腦硬件採購項目；單獨或夥同其前妻魏某，收受上述單位、個人所送的巨額財物。為感謝孟鋼對聯信公司的照顧，竟將公司的一半利潤分予孟的妻子魏某。孟鋼在前年5月時，託人從廣州購買一艘遊艇，並要求聯信公司負責人為其支付購艇款項。

另外，法院查明被告非法持有氣手槍、可摺疊槍托氣槍和木質槍托氣槍共3支，並在去年6月初遭到公安機關查獲，並移送檢察機關處置。天心區法院認為孟鋼違反槍枝管理規定，非法持有以壓縮氣體為動力的非軍用槍械，行為已構成非法持有槍枝罪；而且非法收受他人財物，構成受賄罪，兩罪刑期合併執行，遂作出上述裁決。