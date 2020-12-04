業主加租走投無路　奶茶店女老闆色情直播遭查辦

上海一間奶茶店的秦姓女老闆因為沒錢交店租，竟在直播平台上進行色情直播。當她將從直播賺到的錢拿來交店租後打算結束直播工作，卻遭警員上門查辦，最後檢察院以傳播淫穢物品牟利罪將其起訴。

據負責案件的青浦區檢察院表示，秦女與男友原打算開店賺錢過兩年結婚。但今年7月，奶茶店突然大幅加租，即使秦每日早出晚歸，但生意依舊沒起色。為了賺錢，秦女每天收鋪後會在一些正規平台上直播。某次，一個叫做「毛毛」的梁姓男子給她刷了很多禮物。對方還私信秦女問是否願意在其他平台上進行大尺度直播，以增加收入。

秦女起初拒絕，但到了交租限期，眼見苦心經營多年的小店瀕臨倒閉，結婚的願望也遙遙無期，秦女於是聯絡梁男。原來梁男是色情直播平台的「家族長」，也即平台和主播之間的中介，平日在正規直播平台尋找人氣一般的主播，利誘對方「下海」。梁男告訴秦女，做大尺度直播的收入，每天可高達數千元人民幣。

秦女起初打算開兩次直播，賺夠店租便退出。但因直播尺度不夠，不但賺不到足夠交租的收入，更屢遭投訴。秦女於是打心一橫，放下底線，誰知數天後卻接獲民警傳喚。

因秦女以牟利為目的傳播淫穢物品，依法將追究刑責。至於梁男因組織他人進行淫穢表演，也以組織淫穢表演罪追究刑責。青浦區檢察院近日已對兩人提起公訴。