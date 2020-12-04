「三假」黑醫院手術台上敲詐病人　4官員充當保護傘

由李彥宏掌舵的百度再暴醜聞。寧夏回族自治區銀川市的歐亞男健醫院，被指用百度「競價排名」招客，再在手術床威逼患者接受虛假的手術和治療，勒索患者，非法斂財逾1億元（人民幣，下同，約1.2億港元）。案件近日二審（終審）後，內地官媒周四（3日）披露該院更多細節，指該間醫院是假廣告、假醫護和假手術行敲詐勒索的三假醫院，殘害病人長達4年，背後還涉及該市4名官員充當其保護傘。

內地官媒指該院的77歲醫護人中，竟然有42人根本沒有醫護資格，其餘的大多是註冊在別家醫院，即在該院行醫，屬違規行為。加上在網上大放假廣告，令該院成為一個赤裸裸的惡勢力犯罪集團經營的三假黑醫院。

內媒指，其成功因有三大步驟。步驟一，虛假廣告誘騙患者就診。該院設立特殊的「網絡部」，在百度發布廣告，一旦有患者諮詢，「聊單人員」便冒充醫務人員，誘騙患者就醫。步驟二，炮製虛假檢查結果騙患者治療。例如，如果病人看前列腺，護士會偷偷在患者的尿袋中塞衞生紙絮或中藥渣，然後拿給病人看，偽造成「前列腺發炎嚴重」。

步驟三，手術台上敲詐勒索。有受害者做包皮切除手術，惟手術期間被告知患有前列腺疾病、陰莖靜脈曲張等多種疾病，需要手術治療。他起初不同意治療，但手術室醫護人員在他傷口未縫合的情況下，將他放置在手術台上一個小時，直至麻醉藥藥效過後疼痛難忍，最終被迫接受高額手術治療費。

自2015年以來，針對該院的投訴便多達80多宗。2018年，內媒體曝光該院亂收費行為。時任銀川市物價局價格監督檢查局局長張革竟回應：「民營醫院可以自主定價，只要做到明碼標價，就是合法的。」該院在高投訴率、發布虛假廣告被處罰的情況下違規過關。根據銀川市紀委專案組查實，銀川市衞健委和市場監管局有4名幹部經常接受該院的宴請或者禮品，為其充當「保護傘」。

一審法院認定，該院4年時間共詐騙348人，敲詐勒索9人，故意傷害他人身體導致69人輕傷，還有許多受害者因是「難言之隱」，礙於面子，並不願意配合司法部門取證。該院主要負責人蘇益雄獲刑20年、罰款610萬元（約700萬港元），其餘47名被告獲刑2年半至19年不等。