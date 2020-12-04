美情報總監：中國是二戰後全球民主自由最大威脅

美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）周四（3日）在報章撰文，指中國是當今對美國的最大威脅，也是二戰以來對全球民主與自由的最大威脅，又指中國一心想稱霸世界。

拉特克利夫在《華爾街日報》的文章指出：「情報很明確：北京打算在經濟，軍事和科技方面稱霸美國和全球其他地區。」他又指，中國在經濟間諜活動上採取三重措施：掠奪、複製和取代，即由中國實體竊取美國公司的知識產權，之後加以複製，接着在全球市場上取代美國企業。

拉特克利夫指控中國竊取美國的國防技術，以「助長」中國的軍事現代化計畫。他更指，中國當局甚至對該國軍人進行「人體測試」，希望發展出「生物增強能力（biologically enhanced capabilities）」的士兵，他未對此個說法詳細說明，國家情報總監辦公室和中央情報局也未就拉特克利夫的這個說法加以闡述。

拉特克利夫亦指，他已從850億美元（約6,630億港元）的情報預算中，調撥資去應對中國的威脅。他指控中國正準備與美國發生「無限制（open-ended）」的衝突，美方必要對此作出應對。