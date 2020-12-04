太原男子尋子10年　「養父」被判囚兩年

山西太原市男子劉利勤，其1歲兒子10年前被「拐子佬」抱走。劉男多年來通過網絡和直播平台尋子，終在今年1月距孩子丟失地點60公里的交城縣，找到親生兒子。劉周四（3日）向內地傳媒透露，拐賣其子的崔金平已被法院徒囚10年；而其子的「養父」張建斌，亦因收買被拐賣的兒童罪，被判處2年有期徒刑。

據法院的刑事判決書顯示，經審理查明，2010年4月11日，劉男暫住在太原市萬柏林區小井峪村附近，崔金平路經其住處時，將在門口住玩耍的劉利勤兒子拐騙帶走，並於當日以2.5萬元（人民幣，下同，約3萬港元）的價格，在交城縣安定村將孩子賣給其妹夫張建斌。至今年1月2日，警方根據線索在安定村發現劉男的兒子，崔男在兩日後向警方投案。

法院經審理認為，崔男以出賣為目的，對幼兒採取欺騙、利誘手段，使其脫離監護人，其行為已構成拐賣兒童罪；張男則明知是被拐賣的兒童，仍然予以收買，其行為已構成收買被拐賣的兒童罪。崔男雖主動投案，但當庭未如實供述犯罪事實，不符合自首條件，故作出上述判刑，並罰款3萬元（約3.3萬港元）。

而張男身為劉男兒子的「養父」，對被買兒童沒有虐待行為，不阻礙警方對其解救，可從輕處罰，除判處有期徒刑外，並罰款1萬元（約1.2萬港元）。