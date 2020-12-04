美媒：美司法部與孟晚舟討論認罪協議　換取獲釋返華

中國科技巨企華為的太子女孟晚舟在加拿大的引渡聆訊持續之際，美媒周四（3日）引述消息指，美國司法部正與孟晚舟討論一項協議，計劃允許她從加拿大返回中國，以換取她承認部分控罪，但據報孟晚舟尚未接受。

《華爾街日報》引述一名知情人士指，孟晚舟的律師在過去數周，與美國司法部官員商討有沒有可能達成「延緩起訴協議」。報道指，檢察官通常只會與公司達成此類協議，甚少是個人；而在此類協議下，孟晚舟將要承認部分控罪，但檢察官會同意若她合作，將延緩並稍後撤銷相關控罪。

知情人士指，孟晚舟目前仍拒絕接受該協議，認為自己沒有犯錯。孟晚舟未有透過華為發言人評論上述消息，美國司法部及加拿大官方亦未有回應。該協議不但可讓孟晚舟回國，亦可移除一些令中加及中美關係惡化的因素。知情人士又指，若孟晚舟與美方達成協議，中國可能會釋放在華被拘的加拿大前外交官康明凱與商人斯派佛。

加拿大應美方要求，於2018年12月1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟。美方指控，華為及孟晚舟利用設在香港的空殼公司Skycom，向伊朗電訊營運商出售被美國禁運電腦設備，違反美國的伊朗制裁令；又指控孟晚舟在華為與伊朗的交易上誤導滙豐銀行，干犯欺詐罪。