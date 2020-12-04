女子遭家暴19年　出軌尋慰藉燒死丈夫判囚終身

重慶一名李姓女子因遭丈夫家暴長達19年，透過婚外情尋找慰藉。某日李女趁丈夫入睡後，用火點燃汽油燒死對方。李女事後落網並遭起訴，一審依故意殺人罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

該案的一審判決書近日在中國裁判文書網上公開。家住重慶市石柱縣 的李女，今年40歲、無業。她與丈夫秦某於2000年結婚，但婚後關係一直欠佳。秦某喜歡飲酒，酒後不時毆打李女。鄰居表示，秦某平日很有禮貌和客氣，但喝酒之後就變了另一個人。有次秦某把李女打至滿身是血，鄰居於是報警。

李女的女兒表示，自她6、7歲起，父母便經常吵架，父親又會動手打母親，而母親不敢還手。李女曾提出過想離婚，但秦某不同意，更威脅如果離婚便殺她的父母。2018年，李某出外打牌時認識了一名冉姓男子，將把冉某當作傾訴對象，兩人交往約半年後開始發生關係。冉某稱，有次秦某喝醉酒到茶館當着很多人面前打李女，但強調雙方均沒打算離婚。

案發前十多天，秦某曾毆打李女，又拿菜刀將家中的床頭櫃和被鋪割爛，最後驚動救護員到場。李女於是萌生用汽油燒死秦某的念頭，並於2019年11月23日，用秦某的醫保卡登記購買汽油。同月26日凌晨，秦某回家後辱罵李女後倒睡在梳化上。李女便將汽油潑在梳化周圍的地和牆壁，以及丈夫的被上，然引放火並逃離現場，秦某當場被燒死。翌日李女在殯儀館被公安機關逮獲。

重慶市第四中級人民法院一審認為，秦某長期毆打、辱罵李女，對家庭關係的惡化承擔主要責任。但李女沒選擇循正當合法的途徑解除婚姻關係或者尋求相關機構的保護，而與他人保持不正當男女關係，亦違背了夫妻之間應當忠實的義務。李女有預謀地採取故意殺人的方法來解決夫妻積怨，為本案的主要過錯者，故作出上述判決。