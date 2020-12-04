鄭多燕代言減肥藥屢接投訴　經營方被釘食品經營牌

由南韓藝人鄭多燕代言的減肥藥「多燕瘦」，該公司近日被吊銷在內地的食品經營許可證。內媒調查發現，多燕瘦因虛假宣傳和非法添加被行政處罰約6次，累計罰款約35萬元（人民幣，下同，約42萬港元）。

宣稱由鄭多燕親研10年的多燕瘦系列產品，在眾星推薦和帶貨帶動下，在電商平台頗受歡迎。然而，在天貓多燕瘦旗艦店內，銷量最高的產品「SoSo棒藍莓味酵素果凍」累積4,191條劣評（劣評率約1.15%）。而在網上消費者投訴平台黑貓投訴公開信息中，有消費者表示食用該店售賣的產品後，出現嚴重腹瀉10多次，被醫院急診室醫生診斷為「急性胃腸炎」。

據商業信息查詢應用程式天眼查App顯示，多燕瘦的經營方蜂了時尚科技（上海）有限公司，於去年11月因生產經營添加食品添加劑以外的化學物質，和其他可能危害人體健康物質生產的食品，被上海市寶山區市場監管局罰款14萬元（約16.8萬港元），並吊銷食品經營許可證。

今年10月，該公司再被寶山區人民法院列入失信被執行人（俗稱老賴）行列，執行目標超20萬元（約24萬港元）。同時，該公司及法定代表人吳滿元因聯營合同糾紛一案，被同一法院限制消費。