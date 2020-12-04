美證實收緊中共黨員及家屬簽證　崔天凱指中美差異非對抗理由

美國國務院周四（3日）發表聲明，正式宣布收緊中共黨員及其直系家屬的簽證有效期，從10年大幅削減至只有1個月，形容此舉是為了保護美國免受中共的邪惡影響。內地官方英文報紙《中國日報》社評指，中美雙邊關係正轉往危險的道路。中國駐美大使崔天凱則表示，中美任何差異及分歧都非對抗和戰爭的理由，不管冷戰還是熱戰。

美國國務院在聲明中宣布，對中共黨員赴美簽證實施新限制，中共黨員及其直系親屬的非移民簽證（B1商務及B2旅遊簽證）將由10年大減至1個月，並且將是一次入境簽證。聲明指，此舉符合美國政府正實施的政策、法規和執法行動，以保護其國家免受中共邪惡影響；根據《美國移民和國籍法》，國務院有權限制對美國價值觀持敵意之人的簽證有效期。

聲明指控，中共利用各種機構在美國積極開展工作，通過宣傳、經濟脅迫和其他邪惡活動影響美國人，中共特工毫不掩飾地在美國監視及威脅從事合法和公開活動的中國公民和美籍華人，強調這些華人參與的活動應受言論和集會自由保護。聲明又指，美國給予中國人的自由從沒擴展到在華美國公民身上，中國發展受益於自由社會和西方技術，卻對自由社會的敵意愈來愈強。

《中國日報》周四就美國收緊中共黨員簽證等一系列對華強硬措施發表評論，指儘管所有人都準備好在美國現屆政府的剩餘任期內，中美關係會愈來愈差，但近日的發展釋出令人憂慮的信號，顯示中美關係正朝危險的方向發展。評論又指，美國下屆政府即使有意緩和中美緊張關係，但正如美國現任總統特朗普的意圖，一些損害已沒法修復，牽制中國已成共和、民主兩黨的共識。

崔天凱周四在華盛頓出席中美研究中心2020年會的視像會議，並發表開場講話談及中美關係。他重申中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是兩國唯一正確的選擇；為回應加強公共衞生安全、應對氣候變化等挑戰，需擴大國際合作，特別是中美應攜手合作而非互相脫鉤。他指中美只要互相尊重和理解，便可管控好分歧，使兩國關係留在正軌；又強調零和遊戲已過時，企圖煽動不同國家和文明之間的疑慮甚至仇恨極不負責，而那些沉迷於大國對立的人已把腳伸進了陷阱。