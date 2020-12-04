史上最富有法官涉貪宣判　歛財4375萬人民幣囚18年

海南省高級人民法院前女副院長張家慧，因非法收受財物合共4,375萬元（人民幣，下同，約港元5,250萬港元），周五（4日）一審判刑18年。曾被舉報家族資產超過200億元（約240億港元），被稱為「中國史上最富有法官」的張家慧，去年11月因嚴重違紀違法被開除黨籍及公職，同年12月1日被逮捕。

海南省人民檢察院第一分院在起訴書中表示，自2006年以來，張利用擔任海南高院民事審判第一庭庭長、審判委員會委員、黨組成員、副院長等職務上的便利，通過打招呼等方式為相關單位和個人牟取利益，直接或通過他人非法收受財物。

案件源於2019年5月，一封長達47頁、近2萬字的舉報書引爆輿論。舉報書稱，張家慧、劉遠生夫婦編織了一個巨大的商業帝國，多年來瘋狂攫取了巨額財產，「保守估計200個億元」。

海南省委政法委同年5月牽頭成立聯合調查組，對網絡反映有關張家慧夫婦的問題展開調查。同年11月30日，聯合調查組通報張家慧夫婦有關問題的調查結果，指2016年1月張家慧填報個人有關事項報告時，瞞報、漏報劉遠生實際控制和參股的26家公司。2017年3月，張家慧和劉遠生辦理了離婚手續。張家慧不如實申報個人有關事項的行為違反組織紀律。報告指張「善於偽裝，品行低劣，私欲膨脹，以權謀私」，決定給予其雙開處分。