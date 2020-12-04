加拿大斥趙立堅發布假圖　華副大使指澳方反應過度

中國外交部發言人趙立堅在社交網上傳諷刺澳洲軍人屠殺阿富汗人的漫畫引起爭議，澳洲總理莫里森促中方道歉。加拿大周四（3日）加入國際抗議的行列，直斥該假圖令人震驚。中國駐澳洲副大使王晰寧周五（4日）反指莫里森反應過度，令有關澳洲軍人殺害阿富汗平民的報告受到更多關注。

趙立堅在Twitter上傳的爭議漫畫，已引起澳洲、新西蘭、美國、法國和台灣的譴責。加拿大外交部長商鵬飛的發言人庫利（Syrine Khoury）透過電郵回應稱：「看到中國政府官員發假圖片，我們感到十分震驚。」她認為，散布這類煽動性的素材和虛假訊息，低於外交行為應有的標準。

王晰寧周五接受澳洲傳媒訪問，回應趙立堅貼文及中澳貿易糾紛等問題。他認為莫里森對相關圖片的反應過度，令問題不幸地朝着錯誤方向發展，澳洲軍人殺害阿富汗平民的報告在中國得到更多人注目，「關注為何一個國家領導人對一名中國普通年輕藝術家的作品，有如此強烈的意見」。

被問及中國官媒對澳洲的攻擊時，王晰寧強調這些傳媒並非由政府操縱，報道反映了中國民間對此事的不滿。至於中國大使館近日被指向澳媒發出一份文件，羅列中方不滿澳洲的14個事項，他稱並非中國提出的要求清單，只是一些中方不認可的事項。他否認中澳存在「外交凍結」，部長級會議並無中斷，亦沒針對澳洲商品推出限制措施。

Twitter日前拒絕澳洲政府的要求，未有把趙立堅的爭議貼文下架，只將之標記為「敏感」；稱官方政府帳戶有關時事政治問題的評論，或威脅性的外交政策聲明，一般不違反其規定。趙立堅現已把該貼文釘選在置頂位置。澳洲國會情報及安全委員會主席黑斯蒂（Andrew Hastie）周四批評Twitter的回應，指澳洲正受美國社交巨擘允許的經濟脅迫及政治假資訊毒害。