國民黨就瘦肉精豬肉言論告蘇貞昌違食安法　警方受理

台灣決定明年1月起，放寬美國含有俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺豬肉進口，台行政院長蘇貞昌的支持立場受到國民黨圍攻。國民黨立法院黨團總召集人林為洲周五（4日）前往警局，告發蘇貞昌違反食安法和社會秩序維護法，警方依規定受理。蘇貞昌則呼籲國民黨不要浪費社會資源。

林為洲周五早上和國民黨青年團到台北市警察局中正第一分局報案，告發蘇貞昌違反食品安全衞生管理法和社會秩序維護法，並手持寫有「有政府會說謊、有政府會抹黑」的海報抗議。林表示，因蘇貞昌周二（1日）列席立法院會備詢，回應國民黨立委蔣萬安質詢瘦肉精豬肉議題時，涉嫌說謊和發布假訊息，稱信功肉品加工廠很支持政府的相關進口政策；批評其言論涉誤導民眾，影響公眾權益。

行政院秘書長李孟諺透過新聞稿回應指，蘇貞昌與農委會主委陳吉仲周二回應立委提及產業衝擊時，指業界非常支持政府輔導豬肉出口的成效，完全沒說過業界支持瘦肉精豬肉進口或表達相關意思。他強調這就是真相，希望國民黨不要移花接木、扭曲誤導大眾，浪費社會資源。