台最多建造20艘新導彈巡防艦　搭載3組垂直發射系統

美國軍事記者艾克斯（David Axe）近日在財經雜誌《福布斯》撰文指，台灣預計斥資160億美元（約1,248億港元）自行建造的8艘潛艇，能摧毀解放軍一支艦隊。上月底正式為項目舉行開工儀式的台灣國際造船公司（下稱台船）近日表示，除自製潛艦計劃外，正爭取為海軍建造新一代導彈巡防艦，預料最多生產20艘。

台船在本周舉行的法人說明會上，介紹正進行的各型軍艦原型建造進度。除正開工的一艘台製潛艇原型外，後續料再建造7艘，即合共8艘。新型兩棲船塢運輸艦的原型目前正在建造中，暫定2022年交付，後續再建造3艘，合共4艘。另台船周四（3日）亦宣布取得國防部新型救難艦的建造標書，原型預計2023年完成，後續多造4艘艦，預計2024年下半年開工。

而台海軍代號「震海計劃」的新一代自製導彈巡防艦，早前傳出因軍方機構中山科學研究院（下稱中科院）研發的戰鬥系統進度落後，恐導致交付計劃延後。但台船表示正積極爭取該艦的建造案，更首次曝光原型艦的設計。

據台船資料顯示，該艦的艦首會配置一台主炮，後方為3組、各8管導彈垂直發射系統；艦中段為指揮核心，以整合式船桅設計，配置中科院研製的戰鬥系統及艦載相列雷達，後方為4套斜式發射箱，供雄二和雄三反艦導彈使用；艦尾則配置X波段艦用雷達和方陣快炮，下方為直升機庫。

台媒引述軍方人士稱，新一代導彈巡防艦的導彈攜帶量及火力，均較現役軍艦強大，若原型艦性能符合海軍需求，後續產量將達14至19艘，逐步取代現役的諾克斯級和拉法葉級巡防艦。據早前消息，新一代自製導彈巡防艦的原型原定2026年交付，總預算為245億元新台幣（約62億港元）。