周作人手稿拍賣　40件共1286萬人民幣成交

已故著名作家魯迅之弟周作人的42件手稿周四（3日）於北京拍賣，當中除了兩件流拍外，其餘作品合共成交價超過1,286萬元（人民幣，下同，約1,543萬港元）。這次拍賣的作品，為香港《新晚報》始創人羅孚的多年珍藏。

這批拍賣品包括41件共221頁的周作人散文雜文手稿，以及在這次拍賣中以92萬元（約110萬港元）最高價成交、於1963年寫的一卷《為羅孚書自作詩長卷》手稿。這批手稿字迹工整美觀，鮮有修改痕迹，周作人本人的說明不多，編輯的加工和批註更少。據考證，手稿為周作人在1960年至1965年之間，投稿給香港《新晚報》。

周作人在1949年以後曾在人民文學出版社從事日本、希臘文學作品的翻譯和寫作有關回憶魯迅的著述，到1960年代以後，周作人的生活陷入拮据。其友人曹聚仁得知後，將他介紹給羅孚認識。

羅孚其後邀請周作人在香港《新晚報》撰稿，據曹聚仁給周的信顯示，羅答應給周10港元1,000字的稿費，是當時香港最高的。後來羅孚輯出部分手稿內容，於1970年代初在香港出版了《知堂回想錄》。這次拍賣的手稿，是《知堂回想錄》之外散文手稿中的選粹。