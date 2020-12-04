塵爆傷者獲賠603萬新台幣　法院首認定八仙樂園有責

台灣新北八仙樂園2015年發生塵爆意外，造成15死471傷。17宗民事索償官司經5年審理，今年5月以來陸續有10宗被害人索償判決出爐，多由彩色派對活動主辦人呂忠吉承擔賠償。士林地院周五（4日）指，傷者黃映心被炸至全身面積43%燒傷，裁定呂忠吉、八仙樂園等6名被告共賠償黃女近603萬元新台幣（約168萬港元），首次認定八仙樂園需負上連帶責任。

法院認為，八仙樂園育樂股份有限公司身為觀光遊樂業經營者，有維護訪客安全的義務，卻欠缺安全管理維護的縝密規劃，導致黃映心在塵爆中受傷，遂判八仙公司及其總經理陳慧穎需負責賠償。法院強調，事前與呂忠吉簽約出租場地的是陳慧穎，故陳需負責部分賠償，而八仙公司董事長陳柏廷未有參與，則不用負連帶賠償責任。

法官認定，黃映心被炸傷，需負責的公司包括八仙公司、陳慧穎、呂忠吉及其玩色創意公司、瑞博公司、沈浩然等，需向黃女賠償醫療費、看護費、精神慰撫金、除疤費等費用。台媒指，法官首次判八仙樂園對傷者負有責任，此案可能令其他受害者索償判決出現逆轉。