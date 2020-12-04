新冠肺炎：台多4人確診　九旬翁成最年長患者

台灣周五（4日）公布新增4宗境外輸入新冠肺炎確診病例，令當地累計確診病例增至691宗。確診者分別來自美國和印尼，其中一人年屆90多歲，是台灣至今最年長的確診患者。另一人曾被蜘蛛咬傷不適送院就醫，因而被驗出感染新冠肺炎。

流行疫情指揮中心在記者會上指出，一名法國籍40多歲男性，上月23日前往美國工作期間被蜘蛛咬傷，其後曾到當地醫院就醫。同月30日，該男入境台灣後前往防疫旅館接受檢疫，因被咬傷部位不適情況未改善，分別於當日及周三（2日）獲安排就醫，周四（3日）喪失嗅覺和味覺，周五確診。指揮中心發言人莊人祥表示，被蜘蛛咬傷不會感染新冠病毒，相信男子因被咬傷後兩次前往當地急症室，致暴露於高風險環境中。

至於該名90多歲確診者為台灣男性，不定期於美台兩地居住。他上月上旬前往美國，同月22日返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢測無感染證明。他於周三出現全身倦怠、頭暈及發燒等症狀後住院隔離，經X光檢查有肺炎情況，採檢後周五確診。

其餘兩名確診者分別為20多歲台灣男性和30多印尼移民工；前者今年8月到美國就學，上月30日返台，周二（1日）出現發冷症狀，翌日再出現發燒和咳嗽，周五確診。至於印尼移民工則於上月13日赴台工作，集中檢疫期滿後因僱主要求再到醫院自費接受檢測並確診。