10人集團非法討債涉款2,412萬人民幣　判囚1年半至25年

廣西一個犯罪集團涉嫌在百色市成立投資諮詢公司，製造民間借貸假象後用不同暴力手段向受害人追債，並以偽造借據透過民事訴訟非法侵佔他人財物，涉額達2,412萬人民幣（約2,898萬港元）。犯罪集團的首腦及9名成員被捕及起訴，崇左市江州區人民法院周一（11月30日）一審宣判，分別判囚1年半至25年。

經法院審理查明，該犯罪集團首腦許律平於2011年3月，成立百色市立刻投資諮詢有限公司，並實施套路貸的違法行為。該公司在該市右江區及周邊地區製造民間借貸假象，通過虛增被受害人借款金額、簽訂虛假借據、偽造銀行流水帳等，以欺騙、威脅、滋擾等手段向受害人或親屬索債；若索債不果，再用偽造債權憑證提起民事訴訟，非法侵佔他人財物。

法院認為，被告許律平等10人的行為分別構成組織、領導、參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、虛假訴訟罪、行賄罪、非法持有彈藥罪。許律平等被判囚25年，剝奪政治權利5年，其餘9名被告分別判處1年半至18年的刑期，並剝奪政治權利、沒收個人全部財產或罰款。