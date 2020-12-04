設置離婚冷靜期惹議　民政部：不適用於涉家暴案件

內地將在明年1月1日起正式實施《中華人民共和國民法典》，民政部增設了30天離婚冷靜期制度。《民法典》明確列明，自婚姻登記機關收到離婚登記申請起30日內，申請雙方任何一人若然反悔，可向婚姻登記機關撤回申請。但有關修訂引起關注，指出可能令遭家暴的受害者未能提出離婚。民政部二級巡視員楊宗濤周五（4日）回應指，如果離婚案涉及家暴，則不適用冷靜期制度，以保護家暴受害人。

楊宗濤表示，《民法典》離婚冷靜期的規定，只適用於協議離婚，對於有家暴的離婚案件，不適用離婚冷靜期，當事人可向法院提出訴訟，法院可以判決即時離婚。民政部指，推行離婚冷靜期的目的，主要是為那些草率離婚、衝動離婚的人增加一個門檻，讓他們能考慮清楚感情確已破裂，且對子女撫養、財產、債務處理等事項達成一致。

按照新規定，婚姻登記機關收到離婚登記申請後，會向申請者發出回條，從當日起的30日內，只要任何一方不願意離婚，可以向受理登記的機關撤回申請。然而，在離婚冷靜期屆滿後，雙方未有撤回申請，只要雙方再到婚姻登記機關確認離婚後，當局便會發出離婚證，結束雙方的婚姻關係。