蛋殼公寓廣州租戶疑遭迫遷　放火燒屋墮樓生死未卜

長租公寓平台「蛋殼公寓」疑現債務危機，大批房東因無法收取來自平台的租金，便驅趕租客，引來社會關注。廣東廣州一名租客被指遭房東迫遷，疑心有不甘，周四（3日）放火燒屋，隨後從18樓墮樓，目前生死未卜。室友表示，涉事租客剛畢業還沒工作，其房間和走廊於凌晨時間突然起火冒煙，他隨後墮樓。

該室友表示，所居住的單位劏了4個房間，沒有客廳，由於房東沒有收到該公司預先收取的房租，上周收到房東通知要求在一周內搬走。涉事租客被指是貸款向該公司支付一年租金，詎料被房東迫遷。

室友憶述事發經過稱，涉事租客房間裏面一直冒煙，其他室友都醒了，惟他一直沒有反應，遂報警求助。網傳一則緊急通知稱，「業主強制清房，導致租客氣不過燒房子，幸好警方接報及時趕到，（火勢）得以控制」。

最高人民法院周五（4日）召開記者會，期間被問到長租公寓捲入債務危機問題，副院長楊萬明回應稱，有關地方部門已依法處理，如果案件進入司法程序，法院會嚴格審理。

廣東深圳前海微眾銀行周五向租住消費貸款客戶發出公告，指微眾銀行承諾在2023年12月31日前，對蛋殼租金貸客戶的剩餘貸款本金給予免息延期安排，在此之前「不催收、不扣款、不計息、不影響信用紀錄」。