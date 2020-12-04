涉嚴重違紀違法　中證監重慶監管局前局長受查

據中紀委國家監委駐中證監紀檢監察組、山東省紀委監委周五（4日）消息，中證監重慶監管局前黨委書記、局長毛畢華，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

毛畢華現年52歲，江西廣豐人，1988年加入共產黨，長期於中證監工作，具博士研究生學歷。1996年7月，毛出任中證監發行監管部主任科員、副處長；2001年1月任中證監稽查局（稽查一局）副處級幹部、處長；2005年3月任中證監四川監管局黨委委員、局長助理（正處級）；2007年12月任中證監稽查局副局長，稽查總隊黨委委員、副總隊長兼稽查局副局長，稽查總隊黨委副書記、總隊長；2015年9月任中證監重慶監管局黨委書記、局長至今。

遼寧省紀委監委同日通報，華晨汽車集團前黨委書記、董事長祁玉民，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。61歲的祁玉民，1982年於陝西機械學院工程經濟系管理工程專科畢業後，進入大連重型機器廠，由見習一直到2002年12月升任公司董事長、總經理、黨委常委。2004年，祁獲提名並出任大連市人民政府副市長；2005年任華晨汽車集團董事長，直至2019年3月退休。