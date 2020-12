由網上遊戲改編成電影的《魔物獵人》(Monster Hunter),周五(4日)在內地上映,但不足一日就惹來爭議。有民眾認為戲中對白涉嫌辱華,要求廣電總局將其下架。

事緣電影中有一幕講述到,一名士兵問其同袍:「What kind of knees are these?(這是怎麼樣的膝頭?)」然後二人互望一笑,隨後另一人回答指:「Chinese(中國人)」。創作方可能視這為一個諧音玩笑,不料這台詞讓內地網友認為,「knees」與「Chinese」的關係,是沿自一首具種族歧視的童謠,「Chinese Japanese, dirty knees, and look at these」,引起輿論非議,更認為影片製作方辱華。

有內地網民留言直斥,「廣電總局在幹嘛?不審片的嗎?」、「好奇過審是不是真的不看內容的?」亦有人認為網民是小題大做,不過建議製片者加強審查,避免影片中存有種族歧視的言論。