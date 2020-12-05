椒江流域砂石場違規經營嚴重　6部門聯合整治

浙江省椒江流域沿岸的砂石場，違規經營的情況嚴重，引起關注。內媒周四（3日）報道，台州市椒江區住房和城鄉建設局等6部門，近日發布聯合通告集中整治，要求有關砂石場在周六（5日）前，自行將生產經營設施設備、管理用房和砂石料清運清空完畢。逾期未履行者，將由相關部門依法處理，而整治費用由各砂石場責任主體承擔。

通告稱，此次整治對象為椒江流域沿岸，不符合港口岸線利用規劃及土地利用總體規劃，違規佔用岸線、灘塗、堤塘管理範圍，無環評審批手續，環保措施不完善、無海域使用權證的砂石場。整治行動是依據《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國環境保護法》等相關法律法規規定，旨在進一步推進環保整治工作，打擊違法違規經營行為，保障流域生態安全。

此次整治清理工作，由椒江區砂石場整治工作領導小組辦公室帶領。任何單位和個人阻撓、妨礙工作人員依法執行公務者，由公安機關按《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定處理。構成犯罪者，移送司法機關依法追究刑事責任。

報道指，通報由台州市椒江區住房和城鄉建設局、台州市自然資源和規劃局椒江分局、台州市椒江區農業農村和水利局、台州市椒江區綜合行政執法局、台州市生態環境局椒江分局、台州市椒江區交通運輸局六部門發出。