涉為華為盜取美企技術　華教授認較輕罪名

美國德薩斯州大學來自廈門的華裔客席教授毛波（Bo Mao），去年因涉嫌為中國科企華為盜取美國技術而被捕及起訴。毛波周五（4日）在庭上承認向聯邦調查局（FBI）作出虛假陳述這個較次要的罪名，法庭料於本月14日宣判，並讓他一家四口在同月16日返回中國。

案情指，硅谷初創公司CNEX Lab在德州提起民事訴訟，指控華為自2016年以來陰謀盜取其技術，廈門大學副教授毛波涉在計劃中與華為合作。毛波於2016年底與CNEX接觸，該公司與廈門大學簽署嚴格的保密協議後提供電路板，但收到後數周毛波稱遭學生毀壞了，要求再寄一塊。CNEX專家認為，寄回的電路板帶有電線、連接至已移除的連接器上，反映有人試圖破解，以竊取商業機密。

華為的美國子公司2016年向薩斯州大學捐出10萬美元（約78萬港元），毛波2018年赴該大學從事相關研究。毛波2017年8月交予華為的文件中有關電路板的技術描述，與他和CNEX簽署的保密協議有衝突。毛波涉刻意隱瞞廈門大學與華為合作，並與華為簽訂協議，提供所有研究測試報告。

民事法院去年裁定華為竊取CNEX的技術，其後啟動聯邦刑事訴訟案，轉由紐約東區聯邦法院審理，正起訴華為太子女孟晚舟的檢方團隊接手。毛波於同年8月被捕，面臨串謀欺詐CNEX的罪名，最高可判囚20年。但他上月與控方達成認罪協議，願承認向FBI作出虛假陳述的罪名，檢方放棄提出串謀和偷竊商業秘密等更嚴重的指控，料判處少於已完成的刑期，而毛波被捕後曾被關押6天。