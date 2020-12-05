美軍退役上將：憂無法阻北京奪取台灣

美國陸軍退役上將、拜登團隊外交及國家安全顧問麥克里斯特爾（Stanley McChrystal）周四（3日）表示，中國的軍事實力增長較外界所料快得多，憂慮「一覺醒來後中國已向台灣發射大量導彈，把生米煮成熟飯」。

麥克里斯特爾接受新聞網Axios專訪指，中國的導彈技術、隱形技術及其他軍事實力深刻改變格局，其中超音速導彈宣稱可擊沉美軍航空母艦在內的水面艦隻，因此拜登政府不可對中國威脅掉以輕心，否則後果無法承受。

對於美國現時集結盟友抗衡中國，是否為時已晚。麥克里斯特爾以船隻航行為比喻，指船隻需要加速；美國必須加強軍力及拉攏盟友，防止台灣出現異動。他警告，美國在亞洲抗衡中國的時間已所餘無幾，無法阻止北京奪取台灣等情況發生。

此外，麥克里斯特爾亦談及朝鮮半島局勢，指美國一旦與北韓爆發衝突，無論是否動用核武，戰爭將是非常血腥。他認為，最佳方法是以冷戰模式控制局勢，北韓核威脅可能在20年後不復存在。他指北韓仍是美國最緊迫的安全威脅，無法通過談判達成無核化，總統特朗普任內的一連串炫目動作，並沒奏效。

麥克里斯特爾曾是美軍駐阿富汗最高指揮官，因頂撞前總統奧巴馬及對前副總統拜登出言不遜，被迫於2010年辭職，他其後與拜登冰釋前嫌。