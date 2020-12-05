內地參茸海味價格暴漲　氣候暖化致減產

踏入冬天，又是進補的季節。內地電視台近日播放特別節目，內容介紹今年內地參茸海味全面漲價，其中最受歡迎的花膠和海參，漲幅分別高達40%和20%。有業界指，漲價原因主要是近年天氣暖化導致產量下降，其次因消費者年輕化，令市場需求增加。

據節目介紹，遼寧大連一些海參專賣店近日客人絡繹不絕，店裏負責人表示，今年海參銷量增長為往年兩倍。因應需求增加，大連一些漁場也增加了捕撈次數，一名王姓捕撈工稱，往年每天只打撈一次，但記者採訪當日他已打撈三次。由於法例規定海參不能過量捕撈，因此今年將提前完成捕撈，留一部分海參種等到來年產籽。

記者又從多家電商平台了解到，滋補產品的銷量普遍漲幅約50%，個別補品如燕窩，今年前三個季度銷售額增幅更較去年多一倍。據了解到，今年普通的花膠價格每半公斤約1,200元（人民幣，下同，約1,440港元），高級花膠更賣到每半公斤約5,000元（約6,000港元）。而在大連一家漁場，當天捕撈的新鮮活海參價格亦較去年上漲40%。

活海參經加工後，便成為市場上常見的乾海參。一般而言，每5到10公斤的活海參只能造出半公斤乾海參。在北京，乾海參的價格升至每半公斤約5,000元（約6,000港元）。有當地店主稱，海參主要來自遼寧、山東，但近年氣候暖化導致使當地產量下降，到現在仍未完全恢復。另有大連的食公司負責人稱，由於天氣原因，大連地區海參產量損失約70%至80%。