樂玉成促力抗對華打壓　崔天凱稱可考慮重開美駐成都領館

中國跟以美國為首的西方國家關係愈趨惡化，外交部副部長樂玉成周六（5日）在一個研討會上批評，國際上的反華敵對勢力大肆攻擊中國，極力對華卸責，對無辜華企大打出手，甚至脅迫他國圍堵中國。中國駐美大使崔天凱則表示，中國願考慮重開美國駐成都領事館，但取決於美國總統當選人拜登，外界猜測是否對美釋出善意。

樂玉成在會上表示，新冠肺炎這場百年大疫和百年變局不期而遇、疊加共振，深刻改變世界，產業鏈及供應鏈嚴重受創，多邊貿易體制面臨很多挑戰，但個別大國大搞單邊霸凌，甚至挑動新冷戰，令國際矛盾及地區衝突明顯增多，全球治理體系和國際秩序面臨前所未有的挑戰。他提到，在這場歷史性的大考中，要堅持以人民為中心，堅定捍衞國家利益，並展現大國責任擔當。

樂玉成指今年以來，國際上的反華敵對勢力大肆攻擊打壓中國，極力對華「甩鍋」推責，粗暴干涉中國內政，對無辜華企大打出手，蓄意攻擊中共和中國政治制度，脅迫他國圍堵及對抗中國。他強調，對於不擇手段的打壓遏制，不可能忍氣吞聲，委曲求全，要開展針鋒相對的鬥爭；又稱中國外交從來只有風骨，沒有軟骨，更沒有媚骨。他指至今仍有人利用歷史上形成的話語權優勢，污名化及妖魔化中國，他們必須下決心解決「捱罵」的問題。

另外，崔天凱周四（3日）在華盛頓出席以視像形式舉行的中美研究所年會，表示如果美國準備好，中國願考慮重開美國駐成都領事館，並允許美國記者重返中國，但一切都取決於即將上台的拜登是否有意遏制中國，希望對方能對今天的中國能有更好的理解。今年7月，為反擊美方要求關閉中國駐休斯敦總領事館，中國外交部亦要求美國關閉駐成都總領事館。

崔天凱強調，並非中方首先關閉美駐華總領館，也不是中方首先驅逐美國在華記者，一切舉措都是回應美方採取的行動。他表示，如果美國政府願意逆轉這一進程，中方亦願意考慮；又指為使兩國關係重回正軌，雙方都必須表現出善意和誠意，不認為中國應做一些事取悅任何人。