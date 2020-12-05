解放軍軍機現台西南空域　台擬予南海指揮官開火權

台媒周六（5日）報道，解放軍當日上午兩度派軍機飛入台西南空域，是本月連續5天。另外鑑於南海局勢嚴峻，台海洋委員會日內將修改法例，授權東沙丶南沙太平島指揮官以及海巡艦艇，若在遭遇敵軍攻擊等緊急情況下，可以開火還擊。

廣播紀錄顯示，解放軍軍機於周六上午7時50分及9時24分，先後進入台西南空域，高度介乎4,000至6,800米。台空軍廣播驅離稱，「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。據統計，解放軍軍機本月已連續5日進入台空域，亦是自上月27日開始，連續9日飛入台空域。

另外，台海洋委員會周二（1日）預告，將提出「海岸巡防機關器械使用條例」修法，把軍艦開火權由海巡署長提升至海委會主任委員；但同時新增條文，在面臨突然遭受不明炮擊致重大傷亡或通聯受阻斷等威脅，有即時自衞反擊的必要下，授予現場最高指揮官開火權及應對權。

台灣的國防部將於下周一（7日）在立法院外交及國防委員會，匯報本土產勇鷹高級教練機的建造進度。事前遞交的報告內容顯示，截至周四（3日）全案工作進度為40.33％，料可於2021年交付兩架教練機，同年11月至2023年2月開始小量生產；2023年3月起開始量產，預計在2026年6月前交付全部66架教練機。