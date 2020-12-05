中國銀行原油寶產品違規　銀保監會罰5050萬人民幣

紐約期油早前跌至負數，內地中國銀行的「原油寶」產品沒有提早轉倉，導致6萬多人損失超過100億元（人民幣，下同，約120億港元）。中國銀保監會介入調查，周六（5日）公布對中國銀行及其分支機構共罰款5,050萬元（約6,060萬港元），該行全球市場部兩任總經理等4名涉事職員亦各被罰款40萬至50萬元（約48萬至60萬港元）。

中國銀保監會認為中行存在4項違法違規行為，其一主要是產品管理不規範，未對產品開展壓力測試相關工作等；二是風險管理不審慎，市場風險限額設置存在缺陷等；三是內控管理不健全，消費者權益保護履職不足等；四是銷售管理不合規，個別客戶年齡不滿足准入要求，宣傳廣告誇大宣傳等。

銀保監會除對中行作行政處罰外，暫停中國銀行相關業務，責令該行調查相關人員責任，嚴肅問責，並要求該行整改相關問題。銀保監會強調，日後將督促銀行保險機構加強合規建設，維護金融消費者合法權益。

紐約期油今年4月跌至負數，中銀的「原油寶」產品沒有提早轉倉導致要掛鈎負油價進行結算，導致大批投資者損失全部42億元（約46.8億港元）保證金，還倒欠中行逾58億元（約64.6億港元）。事後傳出中行已與超過八成相關客戶簽訂和解協議。