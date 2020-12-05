台F16戰機性能升級計劃　料年底交機22架

美國早前出售台灣6套供F16戰機使用的MS110偵照莢艙，強化台軍的偵蒐能力。據台灣的國防部最新報告指出，為了加速軍購案發價書的簽署期程，美國在台協會（AIT）此前曾協調美方人員抵台，以了解台空軍需求。截至周五（4日）為止，台軍F16戰機性能升級計劃，已有19架戰機按期交機，預計至年底可完成年度規劃目標22架。

據台國防部最新交給立法院的預算報告中，首度揭露台、美在磋商採購偵照莢艙的內幕。AIT在去年11月18日及19日，曾安排美空軍專案辦公室會晤台空軍司令部，針對發價書內容逐項研討，以使美方了解台空軍裝備丶訓練及飛測需求。

至今年8月12日，台駐美軍事代表團傳回的電報中指出，「本案發價書美方可望於10月下旬知會國會審查」，美方隨即在10月21日批准多項對台軍售案。

為提升F16戰機構改及性能提升的進度，美軍專案辦公室丶洛歇馬丁公司及空軍部門，已派員進駐台中漢翔公司。戰機完成性能提升後，將以先進的航電武器等，配合防空火力及陸基雷達，透過迅安系統形成擊殺鏈，以應付解放軍的各類空中威脅，確保台灣的空防安全。