新冠肺炎：台增3宗境外移入　自愛爾蘭德國及印尼入境

台灣的中央流行疫情指揮中心周六（5日）召開記者會，公布新增3宗境外移入確診病例，當地目前累計693宗確診，分別自愛爾蘭、德國及印尼入境。另周五（4日）一名30多歲印尼籍女勞工病例，被列為境外移入病例，但就患者在台逗留時間和行程推斷，懷疑是本土感染，當局目前已找到患者同宿舍的47名移工，均安排集中隔離和核酸檢測。

指揮中心指，30多歲台籍女子去年7月到愛爾蘭留學，上月返台後入住防疫酒店隔離，入境時自覺輕微喉嚨不適，她隨後接到愛爾蘭朋友確診的消息，再次做核酸檢測，直至周六確診，有10人被列為密切接觸者。另一名30多歲台灣男子，在今年8月到印尼工作，周三（2日）自費核酸檢測後確診，目前已追蹤到6名密切接觸者。

另有1宗為30多歲德國籍男性，上月29日到台探親，入境無不適症狀，且持有72小時內核酸檢測無感染報告，他曾在返台前在德國接觸確診患者，經採檢於周六確診。

周五確診的印尼女移工被質疑是本土感染病例，指揮中心表示，目前正為她的密切接觸者做核酸檢測，出結果報告後，釐清感染歷程。