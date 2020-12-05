官媒年會談兩岸關係　前國台辦副主任：和平統一渺茫

大陸官媒《環球時報》周六（5日）在北京舉行2021年會，以「疫情下世界，危局與變局」為題，討論中美、中印、兩岸等議題。前國台辦副主任王在希指兩岸和平統一的可能愈來愈小，和統與武統不能割裂，但可「互相轉化」；他又認為，美台勾結、互相利用，是導致台海局勢緊張的主要原因。

王在希表示，兩岸和平統一的可能性逐漸喪失，原因包括台灣的政治體制幾十年來發生深刻變化，和平談判對象及台灣社會生態環境轉變。他強調，目前台灣已經是政黨政治，更推崇台獨分裂勢力；民進黨甘心充當美國的棋子，兩岸關係確實處於70年來最為嚴峻的時刻，「但現在蔡英文連一個中國都不承認，怎麼可能和大陸談和平統一」。

上海復旦大學國際問題研究院長吳心伯表示，大陸應繼續加大對台的軍事壓力，「塑造」台海新的安全環境。他又指出，台灣向美國購買武器，實質是在交「保護費」，美台軍售是雙方利益的結合，但並不可靠。

針對官媒點名台灣的行政院長蘇貞昌列入「頑固台獨分子」名單中，吳心伯表示，台灣的蔡英文總統是最大的「台獨」分子，引起的壞作用遠超蘇貞昌，「蔡英文應該是一號『台獨』分子」。

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷，則在會上主張「和平統一」論調，認為兩岸和平統一的可能並未消失，主導權在大陸，包括仍有政治分歧需要解決，但如需明訂幾年內統一，那就難有和平統一的可能性。

會上亦討論中印關係，針對中印今年在加勒萬河谷的發生衝突，軍事科學院科研部研究員趙小卓認為，是印度面對美國的印太戰略、在中美博弈背景下進行的戰略投機，蠶食爭議地區領土。

中國南亞學會前會長孫士海提到，印度怕加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）衝擊國內製造業，尤其擔心中國廉價商品的湧入，印方為了保護國內工業而慎重考慮。