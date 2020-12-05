西雙版納發布火箭殘骸墜落通知　籲市民勿驚慌圍觀

雲南西雙版納傣族自治州政府官網周五（4日）發布緊急通知稱，下周日（6日）上午11時至下午1時將有衞星發射，當地勐海縣多個地區將有火箭殘骸墜落，屆時當局將管制相關道路。另通知呼籲民眾不要驚慌，如發現殘骸應及時報告，並遠離殘骸切勿圍觀。

通告內容指，勐滿鎮、西定鄉、勐遮鎮和勐阿鎮居民，當日接獲發射時間通報後，要相互轉告，做到人人皆知、不留死角，尤其要照顧好家人老弱病殘群眾。在發射倒數一小時前，墜落區內所有群眾要按規定時間及時撤離建築物，疏散至較開闊地帶對空觀察，避免人群聚集，同時避開建築物、高壓電線、油庫、水庫下遊和易燃易爆物品倉庫。

一旦發生火箭殘骸墜落造成的人命傷亡及其他突發事件，市民應遵從現場指揮部統一指揮，積極參與救護救助，最大限度減少損失。而當火箭殘骸落地後，警報即自行解除，民眾可恢復正常活動。另火箭殘骸的殘留物、危險品可能會成危險，呼籲民眾不要靠近或接觸，更嚴禁私自拆卸、檢拾、隱藏、販賣和收購，免導致生命財產損失。

通告又提醒市民不得私自拍照、攝錄，嚴禁在互聯網上發布火箭殘骸墜落的相關新聞、圖片、影片及言論，並嚴禁轉發跟帖，違者將依法追究。