廟會活動煙花車起火　6大人逃生獨留女童燒死

台灣台南市白河區周六（5日）上午舉行廟會遶境活動期間，有施放煙花的貨車起火。當時車上共有6名成年人和一名8歲女童，貨車起火後大人各自逃生，唯獨女童走避不及，慘被活活燒死。警方事後封鎖現場採證，正調查詳細起火原因。

事發於上午11時許，一支宮廟遶境隊伍的煙花車突然起火。有目擊者稱，貨車起火後點燃放在車上的炮仗，當時車上多人紛紛跳車逃生，惟現場有人在叫「車上還有小童」。當時有人企圖上前營救女童，但由於煙花炮仗不斷從車上射出，眾人無法靠近。消防到場後不久便將火救熄，其後檢查時在車斗上發現女童的焦屍。

據台媒報道，事故中不幸身亡的鄭姓女童，就讀小學二年級。女童就讀學校的方姓校長稱，鄭女來自單親家庭，與父親同住，家中還有祖父母。方校長對事件表示震驚和悲痛。

另有份參加進香遶境活動的吳姓里長表示，女童的父親事發時也在車上，負責放煙花炮仗，女童原本坐旅遊巴，卻不知為何跑到車上。他又稱，廟方響應政府呼籲，上午放的是電子炮仗和少許安全炮仗，不明白出事原因。對警方在涉事貨車上發現易燃氣體，吳里長表示不清楚。