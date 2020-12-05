高中女生跳河自殺身亡　警員疑延遲救援捱轟

安徽省安慶市望江縣一名17歲高中女生，周五（4日）站在岸上企圖跳河自殺。警員接報到場勸告，詎料女生突然跳入河中，警員未有即時救援，引來民眾批評。女生被打撈上岸，最終搶救無效死亡。警方隨後成立調查組，對涉事民警和輔警停職調查，將按調查結果嚴肅處理。

望江縣公安局通報，警方當日下午1時接到報案，在城吉水橋邊有一名女子欲跳河自殺。在警員勸告過程中，女生突然跳入深水區，警員將她救起時已為時已晚。警方表示女生的離世感到痛惜，目前正調查死者自殺的原因和處理善後工作。

惟警員在施救過程中被指延遲救援，引來民眾批評。岸上有民眾目睹事件全過程，認為有兩名警員在女生跳河後，未有即時跳入河中救援，而是等待其他同伴到場，緩慢地走入河中施救，全程用近1分鐘後才救援。該縣公安局的工作人員解釋，「聽說是救援設備不足，才會這樣做」。

死者父親周六（5日）向內媒透露，女兒平時很乖，心理素質還好，事發前沒注意到有異常。女兒出事前曾表示身體不舒服，不想上課，亦曾提及數學成績不太好。而死者的初中同學事後表示哀傷，形容死者助人為樂很受歡迎，二人曾承諾一直當好朋友，「要一直在一起」。