巴士司機替前車兩度檢垃圾　獲網民大讚

河南鄭州上周四（3日）有巴士司機行駛時，見到前方私家車車主隨手將一堆垃圾扔出窗外，故立刻停車把垃圾檢起。巴士司機其後遇到同樣情況，再次落車檢拾。車主見狀，慌忙向對方致歉，欲取回垃圾。巴士司機的舉動，更獲網民大讚。

據巴士的行車紀錄儀拍攝的畫面可見，巴士在行駛期間，司機田垚因見到前方車輛的車主亂扔垃圾至路面，遂停車將散落在地上的垃圾檢起。未幾，兩車並排停靠在路上時，車主再將喝剩的豆漿瓶扔出車外，田垚再次落車檢拾。

車主因見到田垚為其「執手尾」的舉止後，感到不好意思，遂下車向對方致歉。而當他欲要回垃圾時，田垚拒絕表示，「已扔在車上的垃圾桶了」。田垚事後受訪稱，清潔人員一大早打掃街道，呼籲民眾體諒清潔工，不要在路上拋垃圾。

有網民看到有關影片後，均批評涉事私家車司機的行為，「扔個紙團也就算了，這麼一大坨垃圾就往外邊扔是怎麼想的」、「丢的不是垃圾，是素質」、「這是間接謀殺環衞工人」；另有大批網民讚揚田垚的行為，「每個人都應該體諒别人，自覺的愛護公共衞生，他們都很不容易的」、「為公交師傅點讚」。