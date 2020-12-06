民營醫院騙醫保逾400萬人民幣　院長判囚10年

中國裁判文書網近日顯示，湖南長沙望城坡春望醫院院長劉某光、副院長李某轉，自醫院醫保報銷業務開通後，通過截留藥品、開具虛假發票和藥品清單等方式，騙取國家醫保基金共計人民幣425.3萬元（人民幣，下同，約499.8萬港元）。劉男被判有期徒刑10年，罰款10萬元（12萬港元），李男則被判處有期徒刑3年，緩刑5年，罰款7萬元（8.25萬港元）。

案情指，自2016年8月，劉、李兩人共同出資，在長沙市岳麓區開辦經營長沙望城坡春望醫院。劉佔52%股份，並任法定代表人、院長，全面負責醫院的經營管理；李則佔48%股份，並任副院長，負責藥品、醫療器械耗材採購等工作。

一審法院長沙市岳麓區人民法院判決認定，劉、李兩人以非法佔有為目的，騙取國家醫保基金，數額巨大，其行為均已構成詐騙罪。兩人共同犯罪，且均為主犯，因兩人到案後能如實供述其罪行，李男還協助公安機關查獲其他同犯，主動退繳騙取的大部分國家醫保基金，依法可以減輕處罰。

一審宣判後，劉男以自己對騙保一事不知情未參與、法院判決量刑過重為由提出上訴。近日，長沙市中級人民法院作出終審判決，經審理查明，原審判決認定犯詐騙罪的事實清楚，證據確實、駁回上訴，維持原判。