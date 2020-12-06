美國國務院：中國軍企滲透MSCI和富時成分股

美國特朗普政府早前下令禁止美企與「中國軍方有關聯的公司」投資後，國務院周五（5日）發布一份說明書，指中共對美國國家安全的威脅伸展至金融市場和影響當地投資者，而很多主要股票和債券指數，均被華府點名的中國軍方擁有或控制的企業佔有，直指這些企業研發的技術用於監控人民和壓制人權。

國務院發言人在說明書表示，全球指數公司MSCI和富時（FTSE）的成分股，均被美國商務部和國防部點名的解放軍企業持有。美國投資者被動地支持涉及民間和軍事生產的中國企業，而部分華企研發的技術用於監控人民和壓制人權，例如新疆維吾爾族人和其他回教少數族裔，並與伊朗和委內瑞拉等國家勾結。

國務院指截止今年6月，在31間與解放軍有關的企業當中，至少22間公司被列入美國主要證券指數成分股，其中至少68間是有關聯的證券發行人，至少13間中企納入FTSE或MSCI指數成分股，MSCI新興市場指數更包括230隻在中國註冊、以人民幣結算在上海和深圳交易所掛牌的Ａ股。英媒引述MSCI表示可能會在本周決定是否剔除相關股票。