台陸委會接逾1700港人求助　僅8人獲工作許可

本港去年爆發反修例運動，台灣大陸委員會在今年7月成立「台港服務交流辦公室」，協助流亡或有意流亡的港人。陸委會周日（6日）公布，截至上月為止，當局接獲逾1700宗求助，多數是移民、定居、投資、就業、就學等事宜。但目前僅有8名港人成功藉此取得工作許可。

台相關官員解釋，上述8名港人是通過由行政院頒發專案居留後，再以《就業服務法》中「獲准居留之難民」的身份取得工作許可。但一般情況下，《就業服務法》多數只允許「無國籍人球（難民）」取得許可。

有指，台北一間餐廳正是根據《就業服務法》安排聘用流亡的港青。上述官員未有證實此說法，僅強調依該法取得的工作許可不受工作內容影響，不必是「專業性工作」、不受資薪限制、也不用繳就業安定費；個人申請個案更可自由轉換工作。

陸委會表示，將在兼顧國安及防疫要求下，研議港澳居民來台定居的法規，希望向提供港人來台就學、就業便利。當下主要方向包括，鬆綁香港優秀畢業生來台工作；檢討放寬香港專業人士來台工作居留定居之限制；開通港人來台投資居留之綠色通道等。

台《港澳條例》18條明定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」台灣人權促進會秘書長施逸翔則認為條文過於空泛，應在施行細則中明文寫出如何執行。