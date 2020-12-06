台媒指軍方擬斥200億新台幣　增購300枚愛國者導彈

解放軍軍機頻現台空域，台媒周日（6日）引述台空軍將領稱，台灣的空軍司令部決定向美國增購近300枚愛國者三型導彈，預計到2027年，全台愛國者三型導彈數量達到650枚左右。台國防部明年度預算書將以「補充原彈藥採購不足數」為由，將「愛二性能提升及採購愛三防空導彈」案延長2027年實施。

台軍方曾在2004年規劃向美採購愛國者三型導彈和提升愛國者二型防空導彈的性能，總金額逾1,791億（新台幣，下同，約499億港元），全案原計劃在2021年結案。惟台軍方傳出，將特別編列200億元（約56億港元）增購近300枚愛國者三型導彈，並將上述專案延期。

台媒分析，愛國者導彈的攔截率約88%，即是以兩枚愛國者導彈就可攔截一枚解放軍導彈，強調台方此舉除可攔截更多解放軍導彈外，反導彈防禦區域將會擴展。台空軍將領指出，目前台方已獲美方的報價草案，但未獲得該項軍購的正式發價書，待台立法院預算通過後，還需與美方簽訂正式發價書，將需時最少4年以上。

另外，台空軍將現役F16A/B型戰機將升級為F16V型戰機案，空軍司令部將於周一（7日）將書面報告送達立法院，該軍機去年目標為16架，但美方僅交機11架。