殺妻藏屍木箱圖運往廣州　哈爾濱男14年後落網

遼寧省瀋陽市警方早年接獲一宗貨運站的木箱女屍案，惟受當時技術所限，無法核實被害人身份。14年後，警方運用現代科技偵破命案，將涉嫌故意殺人罪的哈爾濱市54歲男疑犯閆某某捉拿歸案。案件仍在調查中。

內媒周日（6日）報道，2006年4月1日，瀋陽警方接到貨運站報案，在一個託運至廣州、無人領取而遭退回的木箱內，發現一具嚴重腐爛的女屍，惟因無法核實死者身份而未能作進一步調查。2020年7月1日，經鑑定後，確認死者為黑龍江省哈爾濱市人52歲的許某。警方多次排查和取證，最終在10月24日將許某的丈夫閆某某抓獲，並押解回瀋陽。

經審訊，閆某某對殺害妻子許某的事實供認不諱。閆某某稱和許某結婚後，後者因房產問題與閆某某及閆母矛盾不斷。在2006年2月28日晚上，閆某某與許某再次激烈爭吵，閆某某惱怒下用毛巾將許某勒暈，並用晾衣繩將其勒死。閆某某隨後攜同裝有死者屍體的木箱到瀋陽，到貨運站後用虛構的收貨人姓名和電話登記，意圖將木箱運往廣州。

目前，閆某某因涉嫌故意殺人罪已警方依法採取刑事強制措施。