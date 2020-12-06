美代理防長訪印菲　向關島增派轟炸機

中美軍事關係緊張之際，美國國防部宣布代理部長米勒上周六（5日）起訪問印尼及菲律賓，討論加強雙邊合作，同時到訪美國印太司令部總部參與東盟防長會議。與此同時，美軍向關島增派1架B1B超音速轟炸機，令駐守當地的轟炸機增至3架。

國防部指米勒在印尼及菲律賓期間，將與當地國防部長及其他高級官員會面，討論雙邊防務關係及確保印太地區自由及開放的重要性。他之後前往印太司令部設在夏威夷的總部，以視像形式出席東盟防長會議，與其他與會人士討論加強防務關係。

美國同時加強在印太地區的軍事部署，追蹤軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots周日（6日）表示，一架呼叫代號TRIAL12的B1B從南達科他州埃爾斯沃思空軍基地出發，經北太平洋前往關島安德森空軍基地，較早前已有兩架同型號轟炸機飛抵當地。

另外，有日媒報道，為應對中國在東海和南海加強軍事活動，日本、法國、美國明年5月將首度在日本西南方離島舉行陸上、海上聯合軍事演習。據悉，演習將聚焦天災救濟行動，但部分演習內容亦包括抵禦攻擊的基礎。惟日本防衞省並未確認有關消息。