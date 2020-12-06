外界憂台進口福島核食品　台駐日代表謝長廷：一般食品應開放

台灣明年進口美國含瘦肉精豬肉和牛肉，引來在野黨和民眾不滿，而日本福島五縣食品是否進口台灣，近日亦引起爭議。台灣的駐日代表謝長廷上月返台述職，與台灣的立法院長游錫堃見面時表示，現階段先解決美豬問題，短期不會處理日食品。惟謝長廷周日（6日）改口稱，日本一般食品無輻射污染，應開放進口。

各界揣測政府開放萊豬進口後，下一步將推動日本福島食品進口。台媒表示，台灣禁止日本福島五縣食品進口的兩年公投效力已屆滿，台政府高層曾就國際經貿局勢交換意見。其中游錫堃上周六轉述謝長廷的說話稱，現階段先解決美豬問題，開放福島五縣食品並非當前最急迫議題，短期不會處理。

謝長廷周日返回駐日代表處的工作崗位後，在Facebook發文稱，「日本核災地區食品進口」當然不能開放，照顧人民的健康是政府的責任，但一般食品應開放，因為遵守自由貿易的國際規範對台灣的發展很重要，也是政府的責任。

謝長廷強調，食品是否有輻污應根據科學檢驗結果判定，絕非以政治立場或多數決判定，應參考歐盟、美國、加拿大等國的做法，而不是只參考大陸等做法。

國民黨主席江啟臣上周五（4日）表示，美豬還未結束，才剛開始，若台政府一意孤行，美豬議題不會結束。他又強調，台日的關係在各方面都相當密切，但是攸關人民健康的議題，台政府需告訴民眾如何保障他們的健康。惟江並未直接對日本福島食品進口議題表達立場。