金立被指將木馬程式植入用戶手機　非法牟利逾2700萬人民幣

內地手機品牌金立，雖然在前年12月遭法院宣布破產清算，但內媒在上周六（6日）報道，指在裁判文書網的判決書中得悉，金立曾將木馬程式植入到用戶手機中，並以提升某一款App的用戶活躍度（下稱「拉活」），並非法牟利近2,785萬（人民幣，下同，約3,340萬港元）。

報道指，金立集團子公司—深圳市致璞科技有限公司（下稱致璞科技），涉與其他公司合作，將木馬程式植入到約2652萬部金立手機中。法院審理查明，致璞科技的總經理徐黎，在前年7、8月展開「拉活」業務，並在同年12月正式簽訂「拉活」協議。致璞科技先後將木馬程式、插件「黑馬平台」植入手機的鎖定屏幕App中，並在用戶不知情下，對手機實施「拉活」指令。

判決書指出，在前年12月至去年10月期間，致璞科技共「拉活」28.84億次，每月覆蓋設備數都超過2175萬部手機。法院認為，致璞科技因犯非法控制計算機信息系統罪，判罰款40萬元（約48萬港元）；而公司負責人因犯非法控制計算機信息系統罪，判處3年至3年半有期徒刑。

金立手機的品牌成立於2002年，其銷量曾位居內地手機市場第3位，在2016年的全年出貨量達4000萬部。惟金立始創人劉立榮在2018年被揭發挪用公款和賭博後，才發現公司已負債達211億元（約253億港元），最終遭深圳市中級人民法院宣告破產。