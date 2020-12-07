與前雜誌主編涉受賄815萬人民幣　情婦判囚8年

內地雜誌《求索》前主編烏東峰涉嫌以職務便利，為他人發表文章時，與情婦覃建軍聯手收受815萬（人民幣，下同，約978萬港元）「版面費」。湖南益陽中院近日發布案件判決書顯示，覃建軍犯受賄罪，判囚8年和罰款120萬元（約144萬港元）。

湖南省紀委2017年曾通報稱，烏東峰與多名女性保持不正當性關係，有多名私生子，長期利用黨的學術期刊和職務便利，夥同他人私自大肆收取作者財物，數額巨大，涉嫌受賄犯罪。烏隨後被雙開，惟未知是否被上訴或判刑。

判決書顯示，覃建軍是一名中介，於2007年與烏東峰發展成情人關係，兩人合謀以「版面費」的名義，向投稿作者收取錢財，否則不會文章刊登在雜誌上。當局2013年已明令禁止不得以任何名義收取版面費，惟覃和烏依然照舊收取費用，涉及336篇論文。

湖南桃江縣人民法院2018年6月一審認為，覃建軍犯受賄罪判囚8年，沒收財產600萬元（約720萬港元）。覃女不服上訴，益陽中院於當年8月二審裁定，僅將沒收財產改為罰款。覃女再不服上訴，認為刑罰過重，請求改判。益陽中院近日再審宣判，維持原判。