荊州網絡騙案拘36人　涉款逾1600萬人民幣

湖北省荊州市一名畫室店主高某，早前報稱懷疑遭受連環騙案。警方就事件展開調查，並在近日搗毀以網絡推廣為由的詐騙集團，36名疑犯被捕，扣押作案近百台手機、電腦，涉案金額高達1,600萬元（人民幣，下同，約1,919港元）。

內地媒體周日（6日）報道，今年8月高某接到自稱網絡公司的詐騙集團電話，對方免費為畫室做網絡推廣，包括搭建電商平台、推廣銷售商品及招商引資等，收益三七分成，高某佔七成。集團在高某購買域名後，為畫室製作「官方網站」。數天後，高某接到集團自稱是招商公司的電話，指100多個商家欲進駐畫室並會支付進駐費。惟對方稱網站容量太小和網上付款不安全，需擴大服務器容量和辦理安全認證。高某均如是照辦，及後再有相似情況才驚覺受騙，並於10月26日報警，共損失13萬元（約15.6萬港元）。

經查，詐騙集團將圖片上傳至網站，營造商家陸續進駐的假象，而高某畫室的網站後台並無任何在線交易訂單、會員註冊和商家進駐資訊。經警方追查，高某付費發票來自四川一家科技公司，並當場抓獲36名疑犯，扣押作案工具，凍結涉案資金210萬元（約251萬港元）。

據悉，該集團於今年5月成立，通過百度、美團和大眾點評等獲取商家電話進行詐騙。內部職級分明，高某的騙局由個別銷售小組單獨負責，他們按照公司制訂的「故事」扮演不同角色。詐騙所得的「業績」則按級進行7%至10%不等的提成獎金，小組間亦會比併「業績」進行賞罰。據了解，曾有被騙50多萬元（約59萬港元）的受害人，以跳樓威脅集團退款，終協商退還30萬元（約35萬港元）。